Genesis представил прототип электрического купе

Genesis X Concept. Фото: Genesis

Genesis X Concept. Фото: Genesis

Genesis X Concept. Фото: Genesis

Как отмечают авторы модели, литера «X» в названии означает «скрытого героя», а основной дизайнерской идеей кузова и салона стала концепция Two Lines. Двойные фары и фонари, двойные элементы на кузове дополняют фирменную решетку радиатора Crest Grille с трехмерным узором G-Matrix. Для визуального облегчения капот и передние крылья выполнены в виде единого элемента Clamshell.

Купе получило легкосплавные пятиспицевые колесные диски с «двухслойным дизайном», тормозные суппорта кислотно-зеленого цвета, указывающие на мощную силовую установку (технические характеристики Genesis X Concept не названы), а цвет кузова Lencois Blue отсылает к морским волнам лагун бразильского национального парка Ленсойс-Мараньенсис.

Салон отделан двухцветной кожей: место пассажира выполнено в синем цвете, а зона водителя — в коричневом. В оснащение X Concept входят кресла-«ковши» с 4-точечными ремнями безопасности, цифровая панель приборов с изогнутым дисплеем, объединенным с тачскрином на центральной консоли, где также размещен шарообразный селектор Crystal Sphere для управления коробки передач. Дизайнерская концепция Two Lines в интерьере воплощена в воздуховодах системы вентиляции и молдингах окон. Экологичный характер модели, как заявляют создатели, подчеркивает кожаная отделка, выполненная из остатков материала от производства.

Напомним, X Concept стал пятым концепт-каром в истории Genesis после прототипов New York, GV80, Essentia и Mint. О серийных перспективах нового электрического купе компания не сообщает.