Ярославец украл оборудование для добычи криптовалюты на 1,6 млн рублей

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту кражи из хозяйственной постройки в Заволжском районе города четырех «майнинговых ферм» для производства криптовалюты общей стоимостью более 1.6 млн руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В пресс-службе пояснили, что в результате следственно-оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении кражи, 33-летний житель Ярославля.

«Подозреваемый заведомо знал, что в данной хозяйственной постройке функционирует дорогостоящая ферма по добыче криптовалюты»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что в настоящее время похищенное имущество изъято.

Дарья Сабаева