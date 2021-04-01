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В Саратове оштрафовали директора ПАО «Т Плюс»

Саратовский Росстат по постановлению областной прокуратуры привлек к административной ответственности директора ПАО «Т Плюс» Александра Шудегова по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных). Ему назначен штраф в размере 10 тыс. руб.

Как уточнили в облпрокуратуре, организация, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, якобы нарушила требования федерального закона и предоставила в региональный Росстат недостоверные первичные статистические данные «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы».

Мария Шахрай


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