9 мая в Ижевске пройдет парад Победы

С 6 по 20 апреля по вторникам и четвергам на площади перед администрацией Ижевска будут проходить репетиции парада Победы. В эти дни парковка перед зданием будет перекрыта, сообщает пресс-служба муниципалитета. Сам парад состоится в 10:00 9 мая на Центральной площади.

«В параде будут принимать участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, учащиеся кадетских классов общеобразовательных организаций города, представители ветеранских организаций. Участники парада будут обеспечены средствами индивидуальной защиты на всех репетициях и на самом мероприятии»,— говорится в сообщении администрации.

Напомним, что 2020 году парад Победы в Ижевске отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.