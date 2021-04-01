Средняя стоимость машины с пробегом в Татарстане выросла на 13,8%

Стоимость автомобиля с пробегом на вторичном авторынке в Татарстане по итогам первого квартала 2021 года в среднем составила 355 тыс. руб., что на 13,8% больше, чем годом ранее, и на 12% больше, чем на конец 2020 года. Исследование провели специалисты «Авито».

Рост стоимости машин объясняется такими факторами, как увеличение цены на новые машины, колебания валютных курсов и повышение спроса на вторичном авторынке.

Лидером среди самых востребованных марок в Татарстане в первом квартале года оказалась Lada со средней стоимостью в 153 тыс. руб. Второе место занимает Kia (655 тыс. руб.). Тройку лидеров замыкает Hyundai (586 тыс. руб.) Среди моделей самыми востребованными оказались Lada Kalina, ВАЗ-2114 и Lada Granta.

"Ъ-Казань"