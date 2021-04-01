01 апреля, четверг
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

В Калмыкии ударивший полицейского мужчина получил три года колонии

Суд признал виновным жителя Целинного района Калмыкии в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ему назначено три года шесть месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

Суд установил, что 4 февраля 2021 года мужчина, будучи пьяным, ударил ногой в левую руку участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по Целинному району. Мужчина пытался помешать полицейскому пресечь административное правонарушение. Приговор может быть обжалован.

Наталья Шинкарева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя