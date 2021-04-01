В Калмыкии ударивший полицейского мужчина получил три года колонии

Суд признал виновным жителя Целинного района Калмыкии в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ему назначено три года шесть месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

Суд установил, что 4 февраля 2021 года мужчина, будучи пьяным, ударил ногой в левую руку участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по Целинному району. Мужчина пытался помешать полицейскому пресечь административное правонарушение. Приговор может быть обжалован.

Наталья Шинкарева