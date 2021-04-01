В Прикамье выявлено 117 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 117 жителей Пермского края. Днем ранее было зафиксировано 118 случаев. По уровню заболеваемости регион занимает 13-е место в России.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 23 человека госпитализированы, 94 проходят лечение дома. В «ковидных» отделениях больниц края находятся 700 человек, из них 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 51 366 жителей Прикамья, 45 762 человека выздоровели.

По данным на 1 апреля, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 60 438 жителей Пермского края.