Определен подрядчик по строительству природного комплекса «Савка» в Новосибирской области

В Новосибирской области определен подрядчик по строительству территориального оздоровительного природного комплекса «Савка» в Карасуке. Им стало ООО «Новосибирскагропромдорстрой», следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Карасукского района. Цена контракта составляет около 110,8 млн руб. Средства будут выделены из бюджета города Карасук.

На участие в аукционе была подана одна заявка, в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся.

Как указывается в документах, подрядчик должен будет начать работы 1 мая 2021 года и завершить их 1 ноября этого же года.

Ранее пресс-служба правительства области сообщала, что по проекту на территории озера Банное планируется сделать площадки для мероприятий и для наблюдения за утками, создать пирс с судомодельной и спортивной зонами. Кроме того, предполагается построить павильоны и благоустроить площадь перед домом культуры. «Проектное решение навеяно редкой птицей, обитающей на территории Карасукского района — савкой, которую также называют "Синей птицей"»,— отмечали в пресс-службе.

Екатерина Лукашевич