01 апреля, четверг
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Главой Матвеево-Курганского района стала Дина Алборова

Дина Алборова назначена на должность главы администрации Матвеево-Курганского района, сообщает пресс-служба районной администрации. За ее назначение единогласно проголосовали депутаты Собрания района.

Дина Алборова с октября 2012 года по апрель 2020-го она работала главой Малокирсановского сельского поселения. С апреля 2020 года занимала должность заместителя главы администрации Матвеево-Курганского района по социальным вопросам. Ранее должность главы района занимал Александр Рудковский. Он умер в начале ноября 2020 года.

Наталья Шинкарева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя