Депутаты КПРФ и ЛДПР создали группу для расследования роста тарифов в Башкирии

Депутаты фракций КПРФ и ЛДПР Курултая Башкирии объявили о создании межфракционной группы для расследования роста тарифов в республике. В группу вошли главы фракций Юнир Кутлугужин и Вячеслав Рябов, а также депутаты Айнур Гайнуллин, Ринат Зайнуллин, Дмитрий Иванов и Рустам Хафизов. Причиной создания группы депутаты называют рост тарифов на отопление в 2021 году и запланированное удорожание коммунальных услуг в 2022-2023 годах. Созданная год назад при Курултае рабочая группа по изучению ситуации, сложившейся в ЖКХ, «не выполнила возложенные на нее задачи», отмечается в совместном заявлении фракций. Депутаты намерены предоставить результаты расследования СМИ до 15 мая этого года.

Депутатскую инициативу прокомментировал комитета Курултая по жилищной политике и инфраструктурному развитию Николай Хорошилов. Он заявил, что новость вызывает у него недоумение и что ему «непонятен практический смысл создания группы». Сомнения у господина Хорошилова вызвала эффективность межфракционной группы, которая, по его мнению, будет использовать те же инструменты при расследовании, что ранее использовала парламентская группа.

Дарья Кучеренко