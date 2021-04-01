01 апреля, четверг
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Депутаты КПРФ и ЛДПР создали группу для расследования роста тарифов в Башкирии

Депутаты фракций КПРФ и ЛДПР Курултая Башкирии объявили о создании межфракционной группы для расследования роста тарифов в республике. В группу вошли главы фракций Юнир Кутлугужин и Вячеслав Рябов, а также депутаты Айнур Гайнуллин, Ринат Зайнуллин, Дмитрий Иванов и Рустам Хафизов. Причиной создания группы депутаты называют рост тарифов на отопление в 2021 году и запланированное удорожание коммунальных услуг в 2022-2023 годах. Созданная год назад при Курултае рабочая группа по изучению ситуации, сложившейся в ЖКХ, «не выполнила возложенные на нее задачи», отмечается в совместном заявлении фракций. Депутаты намерены предоставить результаты расследования СМИ до 15 мая этого года.

Депутатскую инициативу прокомментировал комитета Курултая по жилищной политике и инфраструктурному развитию Николай Хорошилов. Он заявил, что новость вызывает у него недоумение и что ему «непонятен практический смысл создания группы». Сомнения у господина Хорошилова вызвала эффективность межфракционной группы, которая, по его мнению, будет использовать те же инструменты при расследовании, что ранее использовала парламентская группа.

Дарья Кучеренко


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский материал

Мероприятие

Партнерские материалы

Профиль пользователя