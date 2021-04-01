Госслужащим минторга Башкирии приказано воздержаться от публичных высказываний

Министерство торговли и услуг Башкирии (ранее госкомитет по торговле и защите прав потребителей) внесло изменения в приказ от 31 марта 2011 года об утверждении кодекса этики и служебного поведения гражданских служащих минторга, следует из приказа от 4 марта, опубликованного сегодня.

В документе название госкомитета заменено названием соответствующего министерства.

Согласно одному из пунктов обновленного кодекса, служащие министерства должны воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок, в том числе в СМИ, в отношении деятельности госорганов, органов местного самоуправления и их руководителей, если это не входит в их служебные обязанности. В прежней редакции воздержание от высказываний касалось в первую очередь госкомитета по торговле и защите прав потребителей, его председателя, и уже затем — иных государственных органов. Кроме того, госслужащие обязаны предоставлять министру торговли данные об адресах сайтов или страниц в соцсетях, где они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие идентифицировать их личности. Приказ также призывает госслужащего министерства «ответственно относиться к размещению информации, в том числе прямо или косвенно указывающей на его должностной статус и способной нанести ущерб его личной репутации или авторитету госоргана». Госслужащим минторга запрещено размещать в интернете служебные документы в личных целях.

Еще одним пунктом вносятся послабления в дресс-код сотрудников министерства. Им по-прежнему нужно одеваться в деловом стиле, «который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность», но на мероприятиях, посвященных Дню национального костюма, разрешено носить «стилизованные деловые национальные костюмы» с элементами национальных костюмов народов, проживающих на территории Башкирии, описания которых утверждаются главой республики.

Майя Иванова