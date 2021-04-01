В Волгоградской области возбудили уголовное дело из-за фиктивной ликвидации свалки

В Калаче-на-Дону Волгоградской области региональное УФССП возбудило уголовное дело из-за уклонения от ликвидации несанкционированной свалки в отношении директора организации по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда).

Как уточнили в пресс-службе управления, руководитель компании, зная о наличии судебного решения и об ответственности, предусмотренной за его неисполнение, не ликвидировал несанкционированную свалку. Предположительно, работники организации создали видимость принятых мер путем смешивания строительного мусора с плодородной почвой.

Мария Шахрай