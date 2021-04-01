Экс-заминистра промышленности Прикамья заявился на праймериз в заксобрание

Бывший заместитель министра промышленности Пермского края, исполнительный директор Ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрий Дробинин заявился на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам депутатов заксобрания по округу №25. Об этом сообщает реготделение партии в своем telegram-канале. Действующим депутатом по округу №25 является Андрей Бурдин. Он пока не подал документы на участие в праймериз.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.