Полицейские задержали вымогателей, вынудивших жителя Краснокамска продать квартиру

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии задержали трех жителей края, подозреваемых в вымогательстве денег у жителей Краснокамска. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка.

По версии следствия, подозреваемые вывезли жителя Краснокамска на кладбище, где облили бензином и, угрожая оружием, потребовали передать 200 тыс. руб. После этого жертву увезли на съемную квартиру, где удерживали на протяжении недели. В итоге мужчина был вынужден продать квартиру, а вырученные 1,2 млн руб. отдать вымогателям. После этого он сумел сообщить о преступлении в полицию.

В ходе проведения обысков по месту жительства задержанных полиция обнаружила и изъяла оружие, которым угрожали потерпевшему. На квартиру, которую продал потерпевший, следователи наложили арест.