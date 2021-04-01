Гособвинение запросило 15 лет колонии для обвиняемого в убийстве Деданина

Сегодня, 1 апреля, в Бугульминском горсуде прошли прения сторон по делу об убийстве предпринимателя Евгения Деданина. Гособвинение запросило для обвиняемого Араика Мирзояна 15 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года и со штрафом в размере 280 тыс. руб. в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, сама трагедия произошла в начале сентября. По данным следствия, господина Деданина смертельно ранили из переделанного под боевой газового пистолета, в больнице он скончался. Вскоре был задержан обвиняемый. Позже следователи уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

Отмечается, что в данный момент в судебном заседании объявлен перерыв. Процесс продолжится 15 апреля. В этот день суд выслушает последнее слово обвиняемого.

"Ъ-Казань"