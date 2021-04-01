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Работникам агрокомплекса «Чурилово» после вмешательства прокуратуры выплатили 15 млн рублей

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска по итогам проверки исполнения трудового законодательства агрокомплексом «Чурилово» установила, что у компании образовалась задолженность перед 442 работниками за январь в размере 15 млн руб.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, в связи с этим должностное лицо организации и юрлицо привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). Директору агрокомплекса также объявили предостережение и внесли представление, по результатам рассмотрение которого должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

После прокурорского реагирования компания полностью погасила задолженность.

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