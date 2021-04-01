«Воронежстальмост» по итогам 2020-го вышел из убытков

Производитель строительных металлоконструкций АО «Воронежстальмост» закончил 2020 год с чистой прибылью 160,8 млн руб., следует из документов компании. При этом в 2019 году предприятие показало чистый убыток 213,7 млн руб., что в самой компании объясняли падением объемов производства в полтора раза. Выросла и выручка предприятия — с 3,7 млрд руб. по итогам 2019-го до 5,3 млрд руб. в 2020 году. Себестоимость продаж также увеличилась — с 3,3 до 4,3 млрд руб.

Воронежский мостозавод (с 1992 года — ЗАО «Воронежстальмост», с 2019-го — АО «Воронежстальмост») был основан в 1948 году. По собственным данным, сегодня предприятие является одним из ведущих в стране производителей металлических пролетных строений мостов любых типов, размеров и сложности. Мощность предприятия — 50-60 тыс. т металлоконструкций в год. По данным Kartoteka.ru, АО контролируется группой физлиц через ООО «Мостостройиндустрия». Гендиректор — Андрей Боровиков.

Валерия Розбот