В Рыбинске водитель иномарки насмерть сбил пешехода

За последние сутки в Ярославской области произошло два ДТП, в результате которых погиб один человек и еще один пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Первое дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 31 марта около 23:35 на 62 км автодороги Ярославль – Рыбинск. По предварительной информации, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на 60-летнего жителя Рыбинского района, который двигался по проезжей части. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 31 марта около 23.35 на улице Пирогова во Фрунзенском районе Ярославля. По предварительной информации, 57-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на 33-летнего жителя Ярославского района, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.

В пресс-службе уточнили, что в обоих случаях водители, наехавшие на пешеходов, находились в трезвом состоянии.

«По обоим фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Дарья Сабаева