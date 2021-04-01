В Татарстане с 3 апреля начинается весенний сезон охоты

С 3 апреля в Татарстане открывается весенний сезон охоты. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета республики по биоресурсам.

Отмечается, что в МФЦ региона с 23 марта начали выдавать разрешения на охоту. За первый же день документы оформили свыше 2,7 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

С этого года на селезней с использованием подсадных уток теперь можно охотиться больше месяца (с 3 апреля по 6 мая). С 17 по 26 апреля разрешается охота на селезня без подсадной утки и остальную водоплавающую дичь. С 24 апреля по 3 мая можно охотиться на боровую дичь.

"Ъ-Казань"