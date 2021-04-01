На эскизный проект Дома Тихониных в Уфе направят 1,48 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы на аукционе 8 апреля отберет разработчика научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Тихониных», следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,48 млн руб., он будет профинансирован из бюджета Уфы.

Работы должны быть завершены до 12 ноября текущего года. Документацию нужно разработать на стадии эскизного проекта. Дом Тихониных расположен в Уфе на улице Коммунистической, 13. Он поставлен на государственную охрану приказом Министерства культуры России от 11 сентября 2018 года. Площадь кирпичного здания — 106,9 кв. м. Работы будут выполнены по заданию Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России от 22 октября 2019 года. Проектом нужно разработать, в том числе, задание на консервацию, противоаварийные работы объекта культурного наследия, архитектурные решения фасадов, входной группы, планов этажей, кровли, крыши, окон, дверей, разрезов, деталей, а также конструктивные решения.

Дом Тихониных — двухэтажное кирпичное здание 1880-х годов постройки. Расположен в квартале, где компания «Специализированный застройщик «СтроиТЭК»» возводит жилой комплекс «Старый центр». Сегодня здание, владельцем которого является мэрия Уфы, находится в аварийном состоянии. В апреле 2017 года Башкультнаследие включило Дом Тихониных в перечень выявленных объектов культурного наследия, а в феврале 2018 года — в единый госреестр памятников истории и культуры. Однако в конце 2018 года по иску «СтройТЭКа» арбитражный суд Башкирии признал незаконным оба приказа. Решение устояло в апелляции и кассации. Но Башкультнаследие не исключило объект из реестра, поскольку он включался в него на основании приказа Министерства культуры России, который «СтройТЭКу» пока не удалось отменить в суде.

15 декабря 2020 года в Башкультнаследие от магнитогорского ООО «Росстань» поступил проект полного демонтажа памятника с утилизацией демонтируемых материалов, сообщил заместитель начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Айнур Фархиев. Компания, по его словам, заключила договор на разработку проекта с управлением земельных и имущественных отношений мэрии Уфы. Башкультнаследие проект не согласовало.

Управление направило в адрес мэрии, застройщика и «Росстани» предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Майя Иванова