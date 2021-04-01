Жительница Удмуртии лишилась денег под предлогом продажи трактора

У 34-летней жительницы Алнашского района Удмуртии похитили 20 тыс. руб. при покупке трактора через интернет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По словам потерпевшей, она нашла на одном из сайтов объявление о продаже трактора. В ходе разговора продавец сообщил, что ей необходимо внести предоплату в 20 тыс. руб., а затем он доставит трактор из Пермского края. В последующем злоумышленник отвечал женщине, что деньги на счет еще не поступили, а после перестал выходить на связь.