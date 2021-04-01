Известный лыжник возглавит курский комитет по физкультуре

В администрации Курской области меняется руководитель регионального комитета по физкультуре и спорту, рассказали в пресс-службе обладминистрации. С 12 апреля пост председателя по собственному желанию покидает Алексей Спиридонов. В качестве причины в администрации региона называют переход «на новое место работы», куда именно, не уточняется. С 13 апреля его место в комитете по физкультуре займет известный российский спортсмен Алексей Петухов.

Алексею Петухову 37 лет. Он лыжник, специализируется на спринтерских гонках. Является бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпионом мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России (2010). С ноября 2019 года господин Петухов возглавляет курскую спортивную школу зимних видов спорта «Арена».

Валерия Розбот