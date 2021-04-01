Более 14,7 тысяч заявлений в первые классы подали жители Екатеринбурга

За минувшую ночь жители Екатеринбурга подали 14 737 заявлений на зачисление в первые классы, сообщил на брифинге начальник городского департамента образования Константин Шевченко. «Мы ожидали 22,5 тыс. заявлений на весь период кампании. Сейчас осталось еще около 8 тыс. свободных мест. В 31 школе прием уже завершился»,— рассказал он.

Напомним, сегодня первый день приемной кампании по записи детей в школу на 2021-2022 учебный год. Как сообщал ранее департамент образования, вся кампания будет проходить в две этапа: с 1 апреля по 30 июня будут зачислять детей по прописке и льготников; в срок с 6 июля по 5 сентября на оставшиеся места в школах смогут подать заявление все желающие.

Заместитель директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов положительно оценил работу портала госуслуг, где проходила запись. По его словам, все заявления были приняты, а информация передана в ведомственную систему городского департамента образования. «Критических сбоев, влияющих на передачу информации и загрузку заявлений, не выявили. Был ряд косметических шероховатостей, которые вскоре были исправлены»,— подчеркнул господин Жильцов.

Он напомнил, что запись проходила в три волны, так как возможность подачи заявлений для жителей разных районов была ограничена по времени. «Пиковые нагрузки во время записи Верх-Исетском, Ленинском и Кировском районах были зафиксированы в полночь — тогда за одну минуту было подано более 4 тыс. заявлений. Во время пика в Орджоникидзевском и Чкаловском районах за минуту было подано 1,8 тыс. заявлений. В 7:00 утра пиковые нагрузки были зафиксированы в Железнодорожном и Октябрьском районах. Там в минуту было подано 900 заявлений»,— рассказал Никита Жильцов.

Константин Шевченко добавил, что те, кто подал заявления, в течение двух дней должны подтвердить копиями документов (свидетельство о рождении ребенка, паспорт и справка с места жительства) свою территориальную привязку. «Заявления на прием в первый класс можно подать через портал госуслуг, МФЦ, ЦМУ и приемные комиссии самих образовательных учреждений»,— уточнил он.

Анастасия Реутова