В новом микрорайоне Березников сдали дом на 540 семей

В апреле в Березниках начнется заселение высотного дома ЖК «Любимов», расположенного на ул. Строителей, 10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало городское управление архитектуры и градостроительства. Об этом сообщает краевой минстрой.

19-этажный дом по ул. Строителей, 10 — самый большой по количеству квартир в ЖК «Любимов», его площадь превышает 27 тыс. кв. м. В нем смогут жить 540 семей. Строительство объекта вел генподрядчик АО «Стройтрансгаз». Заказчиком строительства микрорайона на Правобережье Березников выступает КРПК.

Как отмечают в краевом минстрое, дома в жилом комплексе «Любимов» не сдавались с конца 2019 года. С приходом в АО «КРПК» новой команды, после переезда основного офиса компании в Березники, а также с корректировкой подходов к строительному процессу и концепции работы ситуация изменилась.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, в конце мая 2020 года Корпорация развития Пермского края (КРПК) расторгла договоры с подрядчиками, нарушившими условия договоров, на строительство 12 домов микрорайона. В августе КРПК заключила четыре новых договора подряда на достройку. Офис госкомпании «Корпорация развития Пермского края» готовится переехать на постоянную дислокацию в Березники. В краевом минстрое подтвердили, что основная часть сотрудников КРПК переехала в Любимов, чтобы усилить контроль за стройкой и над подрядчиками на месте.

В общей сложности в микрорайоне Любимов планируется возвести 29 многоквартирных домов (три очереди). На данный момент завершено строительство 13 объектов, продолжается возведение еще 16 домов. Строительство находится под контролем аппарата полпреда и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект финансируется из трех источников: федерального, краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет 10,5 млрд руб.