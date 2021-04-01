Белгородский завод «Стойленской нивы» сократил чистую прибыль

ОАО «Колос» зарегистрировано в 1993 году в Белгороде на базе основанного в 1943 году Белгородского хлебозавода. По собственным данным, выпускает более 100 т продукции в сутки. Ассортимент насчитывает более 70 видов хлебобулочных изделий, более 150 видов кондитерских изделий (пряники, вафли и вафельные торты, печенье, соломка, баранки и сушки, сухари, зефир, мармелад и суфле) выпускаемых как в весовом, так и в фасованном виде, а так же около 100 наименований бисквитно-кремовых изделий. Компания включена в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%» в географических границах Белгорода. Уставный капитал общества в размере 8,18 тыс. руб. разделен на 30,07 тыс. обыкновенных и 10,02 тыс. привилегированных акций номиналом 0,2 руб. каждая. По данным Kartoteka.ru, 100% акций общества принадлежат физлицам.