В Новосибирске завершилось строительство двух крупных долгостроев

Два крупных долгостроя ввели в эксплуатацию в Новосибирске. Многоквартирные дома №80 и №82 на улице Тульской строились с 2007 года. Ключи получили более 700 дольщиков, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Для завершения строительства данных долгостроев был реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено 60 млн руб.»,— сказал заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

Возведение объектов началось 14 лет назад застройщиком ООО «Социальный жилищный комплекс». В 2009 году из-за финансовых проблем работы были остановлены. В 2012 году новым застройщиком стало ООО «Баутехник-Т». Процесс строительства был возобновлен, но в июне 2016 года остановился «из-за конфликта с недобросовестным генеральным подрядчиком — ООО «СтройЦентр»», отмечают в пресс-службе. В 2018 году новым генеральным подрядчиком по достройке стал ООО СК «СМУ 9».

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Екатерина Лукашевич