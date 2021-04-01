Товаровед астраханского магазина подозревается в присвоении денежных средств

В Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении товароведа одного из сетевых магазинов, который подозревается в присвоении денежных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, с февраля по март подозреваемый составил фиктивные документы о недостачах и, благодаря им, присвоил вверенные ему деньги магазина в размере 220 тыс. руб.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Мария Шахрай