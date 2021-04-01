Ярославские лыжные акробаты завоевали все медали чемпионата России

Ярославские спортсмены Любовь Никитина и Максим Буров завоевали золотые медали на завершившемся накануне чемпионате России по фристайлу в дисциплине «Лыжная акробатика» в личном зачете среди женщин и мужчин.

Серебряные и бронзовые медали в женских и мужских соревнованиях также завоевали фристайлисты из Ярославля, заняв весь пьедестал почета. Среди женщин серебряная медаль чемпионата страны у Есении Пантюховой, а бронзовая у Анастасии Прытковой.В мужских соревнованиях серебряную медаль получил Павел Кротов, а бронзовую – Станислав Никитин.

Спортсмены из Ярославля также победили в командном зачете чемпионата России по лыжной акробатике.

Антон Антонов