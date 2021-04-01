Проект реконструкции улицы Соликамской должны разработать до января 2023 года

Краевое минзакупок объявило конкурс на проектирование реконструкции ул. Соликамской в Мотовилихинском районе Перми. Максимальная цена контракта определена в 212 млн руб.

Исполнитель должен разработать проект трехэтапного ремонта улицы: от площади Восстания до ул. Гашкова, от ул. Гашкова до ул. Адлеровской, от ул. Адлеровской до ул. Первомайской. Общая протяженность реконструированных участков составит 8,7 км. Срок выполнения работ — с 15 мая 2021 года до 13 января 2023 года. Итоги конкурса подведут 30 апреля.