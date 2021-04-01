В Ярославской области начали записывать в школы первоклассников

Сегодня, 1 апреля, в Ярославской области начинается период подачи заявлений о приеме школьников в первые классы, сообщили в региональном департаменте образования. В сообщении отмечается, что основным критерием для зачисления ребенка в образовательную организацию является территориальный признак.

Приемная кампания по месту регистрации ребенка продлится до 30 июня. С 1 по 5 июля в учебных заведениях будут изданы приказы о зачислении детей. С 6 июля при наличии свободных мест школы начнут прием детей из других микрорайонов.

В департаменте пояснили, что приказы о закреплении учебных заведений за микрорайонами, и информация о количестве мест в первых классах, размещены на сайтах школ. Также в департаменте рассказали, в каком порядке происходит зачисление детей в первые классы.

«Сначала зачисляются категории, подлежащие приему в первоочередном порядке, затем – дети, имеющие преимущественное право приема, то есть братья и сестры которых уже учатся в этой школе, потом – ребята, проживающие на закрепленной территории»,— отметили в департаменте.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в новом учебном году в школы Ярославля будут зачислены около 8 тыс. первоклассников.

Дарья Сабаева