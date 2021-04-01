В Волгограде возбудили новое дело после убийства из-за ссоры в школьном чате

В Волгограде УМВД возбудило уголовное дело в отношении основного фигуранта дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в связи с выполнением лицом общественного долга). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, 31-летний Арсен Мелконян после завершения очередного судебного заседания высказал угрозу расправы в адрес свидетеля обвинения, которая являлась очевидцем конфликта и в ходе допроса подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступлений.

Обвиняемому инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а также угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Как писал "Ъ", Арсен Мелконян избил потерпевшего в отделении банка из-за конфликта, который произошел между родителями учеников в школьном чате.

Мария Шахрай