«Экономика должна работать без стрессов»

Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес больше думать о рядовых работниках. Глава страны также допустил возможность национализации компаний в исключительных случаях, чтобы в результате неэффективных действий менеджмента не страдали рядовые сотрудники. В частности, подобный механизм можно использовать в отношении нерадивых исполнителей гособоронзаказа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные разговоры чреваты стрессами для экономики.

Владимир Путин принял участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством на 2021-2023 годы.

В ходе общения между президентом и подписантами глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил задействовать механизм национализации в случае банкротства так называемых социально-значимых предприятий. Это необходимо для того, чтобы работники не остались без средств к существованию.

Путин ответил, что такой механизм возможен, если менеджмент не эффективен, а собственники не справляются со своими обязанностями по текущей работе. В качестве примера он привел неисполнение гособоронзаказа. Кроме того, президент обратился к предпринимателям. Он сказал, что нужно проявлять социальную ответственность, думать о работниках, а не гоняться только за прибылью.

Такой дикий, голый капитализм абсолютно неприемлем, это сродни выстрелу себе в ногу или даже в голову.

Так совпало, что в этот же день Путин поручил передать в собственность Башкирии половину «Башкирской содовой компании» (БСК). Это как раз тот самый пример, когда за плохое поведение предприятие подвергли национализации.

Как известно, БСК попыталась разработать национальный памятник — гору Куштау. В связи с этим случились массовые протесты. Были даже драки с сотрудниками ОМОН и ЧОП. Но в итоге вмешался центр, и гору оставили в покое, а БСК национализировали.

Не то чтобы именно за это, а за то, что акции утекли в офшор. Доля государства была размыта. Иными словами, менеджмент и собственники оказались не на высоте. Ситуация спорная.

Лицензию на разработку Куштау выдавали чиновники, потому что негде было добывать сырье, а пострадали в результате предприниматели. Хотя они тоже, наверное, виноваты.

По идее, именно государственные люди должны проявлять ответственность, ведь они же отвечают за сохранение памятников культуры. Впрочем, речь не об этом. Дело в том, что все эти призывы к национализации воспринимаются крайне болезненно.

Трудно эффективно вести дела, когда тебя в любой момент могут национализировать. Однако это далеко не единственная проблема. Еще любят захаживать силовики и иные проверяющие. Осложняется все и нечеткостью формулировок.

Что значит «заботиться о работниках»? Есть контракты, трудовые соглашения, взаимные обязательства. И что такое «неэффективность менеджмента»? Могут быть объективные причины, почему то или иное предприятие оказалось на грани банкротства. В них, кстати, входят и действия государства в лице неквалифицированных и неэффективных чиновников.

Регулирование бизнеса в ручном режиме до добра не доводит. На то есть законодательство и арбитражный суд. Ему и реагировать на нарушения. Также очень хочется, чтобы были настоящие профсоюзы, которые защищают интересы работников и помогают им конструктивно взаимодействовать с работодателем. Экономика должна работать без стрессов. Тогда и не придется стрелять себе в ногу как при диком, голом капитализме.