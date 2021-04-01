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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Девелопер идет на взлет

Что мешает застройщикам возводить жилье вблизи аэропортов

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Очередной девелопер решился на строительство возле Внуково. Предыдущие попытки оборачивались неудачами. Группа А101 Михаила Гуцериева готова застроить 40 га неподалеку от аэропорта. У проекта большой потенциал и высокие риски, говорят аналитики. Ведь строительство рядом с аэродромом требует согласования с Росавиацией. А она может легко отказать девелоперу, как это было с «Инградом». Чем земля у Внуково привлекла группу А101? Об этом — Иван Корякин.


В распоряжении “Ъ” оказалось задание на проектирование участка, где заказчик — группа А101 Михаила Гуцериева. В компании подтвердили, что упомянутую в документах площадку действительно рассматривают и оценивают, но решение пока не принято. В центре внимания девелопера 40 га на Боровском шоссе рядом с деревней Постниково, близ аэропорта Внуково.

Участок обладает большим потенциалом, говорит партнер Colliers Владимир Сергунин: «Во-первых, это Новая Москва, близость к аэропорту Внуково, участок достаточно большой, что позволяет реализовать на нем такое комплексное развитие территории с социальной инфраструктурой и коммерческими объектами. И самое главное, там будет достаточно успешно размещаться жилой комплекс комфорт-класса, где в среднем стоимость одного квадратного метра потенциально может достигать 130-150 тыс. руб. с учетом роста цен в последнее время».

Строительство 1 млн кв. м жилья на этой территории может обойтись девелоперу в 40-50 млрд руб., а размер потенциальной выручки составит 70-90 млрд руб. Правда, есть риск, что затраты группы А101 вырастут: дело в том, что интересующая его территория разбита на отдельные участки под сельскохозяйственные нужды и индивидуальное строительство. Придется менять вид разрешенного использования, а это может серьезно повлиять на экономику проекта.

Компенсировать эти затраты девелопер мог бы увеличением этажности. Но с этим у него могут возникнуть большие проблемы. Рядом аэропорт Внуково, а это значит, что документацию придется согласовывать и с Росавиацией. Ведомство может отказать застройщику, если чиновников не устроят решения по шумоизоляции или этажность. Именно в такой ситуации оказался девелопер «Инград», который уже почти два года судится с Росавиацией. Столько же вынуждены ждать его клиенты, которые не могут заселиться в готовые дома из-за того, что их этажность оказалось слишком высокой, рассказала “Ъ FM” дольщица Валерия: «Заходи и живи — там уже сделан ремонт квартир, есть дорожки, песочницы и клумбы.

И этот прекрасный жилой комплекс стоит “мертвый” на Киевском шоссе, потому что говорят, что он мешает безопасности полетов.



Мы живем с ипотекой, арендой и в страхе. Почти каждый дольщик нашего ЖК расширил свой кругозор и знания в авиационной отрасли, потому что мы изучаем документы и много читаем про приаэродромные зоны».

Лозунг «Люди не мешают полетам» косвенно поддерживает Минстрой, который на днях предложил снять часть запретов на строительство рядом с аэропортами. Вообще, проблема приаэродромных территорий давняя, и пока решение не найдено, застройщики ограничены в своих действиях. Впрочем, им ничто не мешает присматриваться к перспективным участкам, говорит инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев.

«С учетом неопределенности пока проектирование будет такое: любые устные заявления любых лиц в РФ, кроме президента, не влекут практически никаких последствий. Это процессы абсолютно не связанные, а, скорее всего, параллельные: рассмотрение А101 этого участка и послабления, которые готовятся в недрах Росавиации и Минстроя. Когда все будет уже лежать на бумаге и все будет понятно, девелоперы будут пользоваться этими новыми правилами»,— резюмировал Цогоев.

По данным “Ъ”, за последние годы от строительства вблизи Внуково отказались «Трансстройинвест», группа ПИК и «Самолет» — слишком уж большие риски, говорят источники издания. Что касается Михаила Гуцериева, то он, возможно, всерьез уверен в своих силах, раз предлагал «продать все, что неликвидно, и оставить лакомые кусочки».

Владимир Расулов


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