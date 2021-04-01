Экс-директор липецкого фонда капремонта обжалует возврат в свое банкротство недвижимости в Болгарии

Арбитражный суд Центрального округа принял к производству кассационные жалобы экс-руководителя фонда капремонта Липецкой области Александра Козина, проходящего через процедуру личного банкротства из-за долгов перед «Липепцккомбанком» (ЛКБ, ныне банк «Зенит»), и его бывшей жены Ирины Козиной на решение нижестоящих инстанций о возврате их имущества в конкурсную массу господина Козина. С ходатайством о возврате выступил финансовый управляющий экс-главы фонда капремонта Александр Кубликов, в конце 2020 года его поддержал арбитражный суд Липецкой области, признав недействительными договоры дарения долей в расположенной в регионе и в Болгарии недвижимости между Александром Козиным и членами его семьи. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в феврале 2021-го оставил это решение в силе.

По решениям первых двух инстанций Ирина Козина обязана вернуть в банкротство экс-супруга 1/2 доли в расположенной в болгарском Сазополе двухкомнатной квартиры площадью 58,6 кв. м, а Анастасия (Александровна) Козина — 1/2 доли в расположенной по соседству трехкомнатной квартире на 95 кв. м. Кроме того, суд обязал Ирину Козину вернуть садовый домик на 31,2 кв. м и земельный участок площадью 644 кв. м в Грязинском районе Липецкой области.

Арбитражный суд Липецкой области начал рассматривать заявление ЛКБ о признании банкротом Александра Козина в конце 2018 года. Причиной стали 68 млн руб. долгов как физлица и поручителя, связанные с кредитованием строительства ранее принадлежавшего господину Козину завода по производству светопрозрачных конструкций в ОЭЗ «Липецк». В июле 2019 года он признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества.

Подробнее о причинах банкротства Александра Козина — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова