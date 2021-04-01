Ярославский «Буревестник» завершил сезон баскетбольной Суперлиги 1

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» в третьем матче серии плей-офф первого дивизиона Суперлиги 1 проиграл на своей площадке победителю регулярного чемпионата команде «Самара». Игра 31 марта закончилась со счетом 93:68 в пользу гостей. Серия проходила до трех побед. «Самара» выиграла все три матча и одержала верх с результатом 3 - 0.

Первый матч 26 марта самарские баскетболисты выиграли на своей площадке со счетом 89:65. Вторая игра 28 марта закончилась со счетом 102:71 в пользу «Самары». Уступив «Самаре», ярославские баскетболисты выбыли из дальнейшей борьбы в плей-офф Суперлиги 1 и завершили спортивный сезон.

Антон Антонов