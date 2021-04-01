Оборот бизнеса в России в начале года превысил допандемийный уровень на 10%

Оборот российских компаний за январь и февраль 2021 года составил 34,7 трлн руб., что на 10% больше аналогичного периода 2020 года, следует из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Среди отраслей лучшие результаты показали персональные услуги, культура, спорт и здравоохранение.

По данным FinExpertiza, в январе выручка российского бизнеса превысила показатели января 2020 года почти на 7%, достигнув 16,7 трлн руб. В феврале 2021 года выручка выросла на 13%, до 18 трлн руб. В исследовании учитывались крупные, средние и малые коммерческие организации, не включая ИП. Результаты приводит газета «Известия».

Оживление деловой активности наблюдалось в 71 из 85 регионов. На первом месте по динамике оказался Дагестан, предприятия региона нарастили обороты на 66%, до 159 млрд руб., на втором — Алтай (+31%, до 18 млрд руб.), на третьем — Тамбовская область (+30%, до 124 млрд руб.). Спад выручки предприятий зафиксирован в Нижегородской (снижение на 22%, до 540 млрд руб.), Волгоградской (на 14%, до 283 млрд руб.) и Сахалинской (на 11%, до 221 млрд руб.) областях.

В январе-феврале 2021 года наибольший темп роста выручки был в сфере персональных услуг (ремонт компьютеров, химчистка, парикмахерские услуги, салоны красоты, сауны), обороты выросли на 64%, до 61,2 млрд руб. Также отмечен рост выручки в сфере культуры, спорта и развлечений (на 47%, до 79 млрд руб.), здравоохранения и социальных услуг (на 30%, до 564 млрд руб.).

По итогам 2020 года совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий снизилась на 23,5%, ранее подсчитала FinExpertiza. Это стало максимальным падением с 2008 года. Финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов.