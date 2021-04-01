В Батайске на завершение проблемного дома было выделено 268 млн рублей

На завершение долгостроя в Батайске в Северном массиве из областного бюджета была выделена субсидия в 268 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области.

Как сказано в сообщении, строительство многоэтажки было приостановлено в 2009 году. Жилищно-строительный кооператив «СЖМ-16» обратился за субсидией на завершение строительства дома и его ввод в эксплуатацию. Работы на объекте возобновились в 2020 году.

Сейчас здание уже достроено. «В настоящее время оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию, после чего 70 пострадавших участников долевого строительства получат квартиры», — сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева