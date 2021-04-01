Саратовский адвокат приговорен к 2,5 годам колонии за покушение на мошенничество

В Саратове адвокат признан виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, то 2019 году в правоохранительные органы обратился гражданин с заявлением о вымогательстве у него денежных средств. На причастность к совершению преступления проверялись трое жителей Саратова. Адвоката, которого следователи также опрашивали в рамках доследственной проверки, обещал фигурантам решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела и потребовал 900 тыс. руб., которые якобы должен был передать полицейским. Мужчины согласились и летом 2019 года передали злоумышленнику 30 тыс. руб. Но уголовное дело было возбуждено. Несмотря на это адвокат продолжил требовать у фигурантов оставшиеся средства, обещая решить вопрос с закрытием дела.

Его противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Вину в инкриминируемом деянии он не признал. Адвокат приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Марина Ковалева