Тамбовскую ферму ФСИН за 110 млн рублей никто не купил

Конкурсный управляющий ФГУП «Тамбовское» ФСИН России Сергей Дюбин объявил торги по продаже имущества компании посредством публичного предложения. Согласно его сообщению, предыдущие открытые аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Имущество разделено на два лота. В первый с начальной ценой 108 млн руб. входят здания коровников, зернохранилищ, складов, а также оборудование, офисная техника, транспорт и права аренды нескольких земельных участков в Кирсановском районе Тамбовской области. Второй лот начальной ценой 3,8 млн руб. включает оборудование и инвентарь завода по переработке молока «Молоконт». В ходе торгов начальная цена продажи снизится на 10% и затем будет последовательно падать каждые три дня. На финальном этапе снижения имущество можно будет купить по цене в 10% от начальной. Заявки на участие в торгах можно будет подавать с 5 апреля в течение 30 дней.

Напомним, арбитражный суд Тамбовской области признал «Тамбовское» банкротом в 2019 году. Иск к ферме подало федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие (ФГУСХП) «Ростовское», которому тамбовское ФГУП задолжало 67,4 млн руб. Оба предприятия принадлежат Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции. На обеих фермах работают заключенные. Отметим также, что «Тамбовское» также должно Сбербанку 69,9 млн руб., в залоге у банка находятся мельница, дизельные станции, здания и сельскохозяйственная техника общей стоимостью 41,2 млн руб. Сбербанк и «Ростовское» являются основными кредиторами «Тамбовского», на их долю приходится более 50% от общей суммы требований, включенных в реестр.

Подробнее о том, как начинался спор между двумя предприятиями ФСИН, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Сам себе наказание».

Мария Старикова