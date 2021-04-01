В работе приложений нескольких банков произошел сбой

Пользователи сообщают о сбоях в работе приложения Тинькофф-банка, следует из данных сервиса Downdetector. Сбои также зафиксированы в работе интернет-банков и мобильных приложений Райффайзенбанка, банка «Восточный», Почта Банка, Экспобанка, банка «Александровский» и РНКО «Платежный центр».

У большинства пользователей приложения Тинькофф-банка (84%) возникли проблемы со входом в систему, еще 13% сообщили о сбое всех сервисов, 2% не могут совершить платеж со счета. Массовые жалобы стали поступать после 10:00. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

У некоторых пользователей Райффайзенбанка возникли проблемы при переводе денег через систему быстрых платежей. В уведомлении банка подтверждается, что переводы по номеру телефона сейчас не работают.

О сбоях в сервисах других банков сообщал Telegram-канал «Market Overview». По его данным, банк «Восточный», Почта Банк, Экспобанк, банк «Александровский» и РНКО «Платежный центр» являются партнерами сервиса Faktura, который обслуживает дистанционные каналы.