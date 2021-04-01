За сокрытие фактов склонения полицейских к коррупции наказали начальника Краснокутского ОМВД

Врио начальника ОМВД России по Краснокутскому району Саратовской области внесено представление за сокрытие его подчиненными фактов склонения их к коррупции. Нарушения в отделе полиции выявила районная прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, то в феврале двум сотрудникам полиции ДПС поступали предложения от граждан не возбуждать в отношении них дела об административных правонарушениях в области дорожного движения за вознаграждение. Полицейские не сообщили об этом своему непосредственному руководителю, как того требует законодательство.

Марина Ковалева