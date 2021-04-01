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Бывший астраханский чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий

В Астрахани областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела технического надзора управления по капитальному строительству администрации Астрахани. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в областной прокуратуре, с августа 2018 года по декабрь 2019 года начальник отдела подписывал акты о приемке выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта, условиями которого являлось устройство футбольного поля дошкольного образовательного учреждения в Астрахани. Предположительно, сумма невыполненного объема работ составила более 900 тыс. руб.

Уголовное дело для рассмотрения направили в Кировский районный суд города.

Мария Шахрай


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