Общее число случаев COVID-19 в Саратовской области приблизилось к 55 тысячам

За сутки в Саратовской области подтверждено 154 новых случая коронавируса, выздоровело 152 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб при облправительстве.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 54938 человек, выздоровели 49635 саратовоцев. На Саратов приходится 46 новых случаев, более десяти еще на пяти территориях: Энгельсский район — 17, Балаковский — 13, Вольский — 12, Марксовский — 11, Балашовский — 10.

У 104 пациентов выявлена пневмония.

На лечении в стационаре и на дому находится 3171 человек.

Марина Ковалева