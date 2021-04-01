Орловский полицейский получил полтора года тюрьмы за мошенничество

Хотынецкий райсуд приговорил к полутора годам колонии общего режима начальника ОУР ОМВД России по Болховскому району Орловской области, рассказали в региональной прокуратуре. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и причинением ущерба гражданину (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Кроме того, осужденный лишен звания подполковника полиции и не сможет занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ в течение двух лет.

Как установил суд, злоумышленник, пользуясь служебным положением, обманом получил от потерпевший 40 тыс. руб. за непривлечение ее дочери к уголовной ответственности. При этом действиях последней состава уголовно наказуемого деяния не было, отмечают в облпрокуратуре. После начала процессуальной проверки осужденный частично возместил ущерб, выплатив потерпевшей 35 тыс. руб.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Валерия Розбот