Рыбинску выделили 8 млн рублей на ремонт детской музыкальной школы по нацпроекту

В городе Рыбинске Ярославской области на ремонт детской музыкальной школы №5 выделили 8 млн руб., сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура» по направлению «Культурная среда».

По словам заместителя главы Рыбинска по социальным вопросам Натальи Шульдиной, всего Рыбинск в 2021 году в рамках данного нацпроекта получит 18 млн руб., из которых основная часть денег направлена на проведение ремонта в зданиях музыкальной школы №5.

В пресс-службе рассказали, что уже проведен ремонт концертного зала на 60 зрительских мест в основном здании школы. В весенне-летний период будут отремонтированы кровли и фасады зданий, а также входная группа и несколько учебных кабинетов.

Антон Антонов