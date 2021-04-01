Передававшего данные о умерших в ритуальную фирму полицейского осудили в Удмуртии

Бывшего полицейского из Завьяловского района Удмуртии осудили за получение взяток от ритуального агентства за передачу данных об умерших (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года со штрафом в 53 тыс. руб. и лишением права занимать должности в правоохранительных органах и госслужбе на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что с 2017 по 2019 года обвиняемый систематически получал незаконное вознаграждение от ритуального агентства. Взамен он предоставлял информацию о местах обнаружения умерших, их персональных данных и сведений о родственниках на территории Завьяловского района. Отметим, что осужденный признал вину и способствовал раскрытию преступления.