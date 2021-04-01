«Панорама» обжалует в Пермском краевом суде изменение генплана на бывшем полигоне ВКИУ

ООО «Панорама» обратилось в Пермский краевой суд с иском об оспаривании изменения генплана на участке по ул. Новогайвинской, 118. Как сообщили “Ъ-Прикамье” в компании, истец обжалует решение Пермской городской думы о смене функционального зонирования на бывшем полигоне ВКИУ. В «Панораме», владеющей частью территории на участке по ул. Новогайвинской, 118, считают незаконным установление на этой земле рекреационной зоны, запрещающей жилую застройку.

По данным картотеки Пермского краевого суда, заявление ООО «Панорама» было зарегистрировано судом 23 марта и принято к производству 25 марта. Ответчиком по делу является Пермская гордума, заинтересованными лицами — администрация Перми, глава города Алексей Демкин и департамент градостроительства и архитектуры. В качестве прокурора к рассмотрению привлечен прокурор Пермского края Павел Бухтояров.

Напомним, площадкой бывшего полигона ВКИУ на ул. Новогайвинской, 118 (Мотовилихинский район) владеют несколько собственников, в том числе «Панорама». Общая площадь бывшего полигона составляет 285 га, из них «Панораме» принадлежат семь участков площадью 89 га. Ранее здесь планировалось создать экодеревню с детским садом и школой. Расходы бюджета на инфраструктуру в микрорайоне оценивались в 4,3 млрд руб. Однако сейчас мэрия отказалась от жилой застройки территории и сменила функциональное зонирование участка. Зону малоэтажной застройки СТН-И на ул. Новогайвинской, 118, уже сменили на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р.

В арбитраже сейчас рассматривается ряд исков «Панорамы» к городским властям, связанных с планами освоения участка. В частности, в феврале «Панораме» не удалось оспорить в суде отказ администрации Перми в утверждении документации по планировке территории на ул. Новогайвинской, 118. 17 марта организация подала апелляционную жалобу на это решение. В марте «Панораме» не удалось также оспорить в краевом арбитражном суде изменение генплана на бывшем полигоне ВКИУ.