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В Екатеринбурге сгорел питомник с рептилиями

В Екатеринбурге во время пожара на складе по улице Завокзальная сгорел питомник с рептилиями, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Сообщение о возгорании поступило в четверг, 1 апреля, в 6:11 утра.

По данным ведомства, огнем было повреждено 20 кв. м внутренней отделки подвального помещения складского здания. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 25 человек личного состава. Полностью ликвидировать открытое горение удалось в 7:35.

«В ходе обследования подвального помещения был выявлен террариум, в котором выращивались мелкие рептилии. Все животные погибли»,— уточнили в пресс-службе МЧС.

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