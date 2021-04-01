Мэрия Ярославля заплатит маме упавшей в колодец девочки 30 тысяч рублей

В Ярославле суд взыскал с мэрии 30 тыс. руб. в пользу местной жительницы, чья дочь провалилась в открытый канализационный колодец, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В пресс-службе пояснили, что в августе 2020 года в дневное время суток девочка провалилась в открытый канализационный колодец на улице Урицкого в Дзержинском районе города. На момент падения рядом с девочкой находилась ее мама.

«Мать с помощью прохожего незамедлительно вытащила ребенка из люка. Физически девочка не пострадала, однако, по словам матери, после падения у нее нарушился сон, появилась боязнь темноты»,— рассказали в пресс-службе.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что инженерные сети в районе места падения ребенка находятся с собственности города Ярославля.

Прокуратурой Дзержинского района было направлено исковое заявление в суд о взыскании с мэрии компенсации морального вреда в пользу матери ребенка. Суд удовлетворил исковые требования.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент решение суда в законную силу не вступило.

Дарья Сабаева