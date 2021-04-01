Еще 77 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

77 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Кроме того, скончалась одна инфицированная 65-летняя пациентка, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 30 жителей Ижевска, 14 граждан из Глазова, шесть — из Шарканского района, по пять — из Сарапула и Дебесского района, по четыре — из Игринского и Сарапульского районов, по два — из Балезинского, Воткинского, Увинского и Юкаменского районов, один — из Сюмсинского района. В их числе семь детей до 14 лет и 16 человек старше 65 лет. При этом 77 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 30 827 случаев заражения коронавирусом. Из них них 386 закончились летальным исходом, 27 371 человек выздоровел, остальные продолжают лечение, 93 заболевших находятся в тяжелом состоянии.